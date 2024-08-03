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Итоги седьмого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

3 августа 2024 00:03
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Медальный зачет на Олимпиаде-2024 за 2 августа
Медалистки Сая Сакакибара из Австралии, Манон Венстра из Нидерландов и Зои Классенс из Швейцарии. Фото: Reuters
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В пятницу, 2 августа, в Париже прошел третий день Олимпийских игр-2024. В течение дня разыграли 23 комплекта наград.

Об этом сообщили на сайте Олимпийских игр.

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Итоги 2 августа на Олимпиаде-2024 для украинцев

В утренней сессии состоялись квалификационные раунды в метании молота и прыжках в высоту. В финал прошли три украинца: молотобоец Михаил Кохан, которому удалось запустить снаряд на 77,42 метра и атлетки Ирина Геращенко и Ярослава Магучих, которые во время соревнований по прыжкам покорили высоту — 195 сантиметров. Еще одна атлетка Юлия Геращенко не смогла преодолеть даже минимальную высоту 183 сантиметра и завершила свое участие в Олимпиаде.

В секторе для тройного скачка Марина Бех-Романчук успешно прошла квалификацию. Результат спортсменки — 14,30 метра. Теперь она сразится в финале этой дисциплины 3 августа. Еще одна украинка Ольга Корсун прыгнула всего на 13,06 метра, поэтому не вышла на медальную стадию.

Украинская команда по бегу в эстафете 4 по 400 метров (микст) в первом раунде заняла шестое место и не прошла в полуфинал. Роман Кокошко не смог преодолеть квалификацию в соревнованиях по толканию ядра, поэтому выступать полуфинале уже не будет.

Елена Костевич не смогла преодолеть квалификацию по стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров. По стрельбе на скорость она оказалась на 12 месте, а по стрельбе на точность вообще на 29 месте.

Дзюдоистка Кристина Гоман , соревновавшаяся в категории +78 кг, проиграла своей сопернице из Нидерландов действующей чемпионке Европы Марит Кампс. Украинка получила три предупреждения, после чего ее дисквалифицировали.

Данило Коновалов и Олег Колодий в финале синхронных прыжков в воду с трехметрового трамплина заняли 7 место из 8 участников. Победу же одержал дуэт китайских спортсменов.

На соревнования по академической гребле Игорь Хмара и Станислав Ковалев показали 5 результат среди 6 экипажей и заняли 11 место в общем зачете.

Боксер Александр Хижняк в 1/4 финала боя в категории 80 кг одолел бразильца Вандерлея де Соуза Перейру. Таким образом, спортсмен вышел в полуфинал и обеспечил Украине по меньшей мере бронзовую медаль. Его полуфинальное сражение состоится в воскресенье, 4 августа.

На данный момент в пятерку лидеров в медальном зачете входят: Китай, Франция, Австралия, США, Великобритания.

Пятерка стран-лидеров медального зачета
Медальный зачет Олимпиады-2024

Украина пока имеет две медали (одну бронзовую и одну серебряную) и занимает в зачете 39 место.

Украина в медальном зачете Олимпиады-2024
Медальный зачет Олимпиады-2024

Напомним, боксер из Тайваня Лин Ю-Тин выиграла бой с Ситой Турдибековой. Ранее Международная боксерская ассоциация дисквалифицировала ее из-за повышенного уровня тестостерона в крови. Несмотря на это, спортсменка вышла на арену и продолжила соревнование.

Также мы сообщали, что Олимпийские игры в Париже посетила известная голливудская актриса Сара Джессика Паркер со своей семьей: мужем, сыном и дочерьми-близнецами.

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спорт Олимпийские игры награда медали Соревнования Олимпиада-2024

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