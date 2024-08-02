Друга учасниця з чоловічими гормонами виграла бій з боксу на Олімпіаді-2024

Боксерка з Тайваню Лін Ю-Тін. Фото: Reuters

Боксерка з Тайваню Лін Ю-Тін, яка раніше не пройшла гендерний тест, у п'ятницю, 2 серпня, перемогла на Олімпійських Іграх. Це стало другою перемогою учасниці з чоловічими гормонами на цьогорічній Олімпіаді.

Про це пише DailyMail у п'ятницю, 2 серпня.

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Відомо, що тайванська учасниця була дискваліфікована Міжнародною боксерською федерацією через підвищений рівень тестостерону в крові. Але, попри це, вона потрапила на Олімпійські Ігри, в яких бере участь на рівних з іншими жінками-боксерками.

Її суперниця Сітора Турдібекова намагалася завдати ударів і продемонструвати свою перевагу, але Лін вдалося виграти бій одноголосним рішенням суддів у трьох раундах.

Через свою перемогу боксерка з Тайваню опинилася в центрі уваги, викликавши обговорення щодо справедливості участі таких спортсменів на рівних умовах з іншими спортсменками.

Натомість Міжнародний Олімпійський Комітет пояснює допуск таких спортсменок до змагань тим, що вони народилися жінками, змагалися як жінки та мають у документах зазначену жіночу стать.

Нагадаємо, вчора боксерка з Алжиру Імане Хеліф перемогла італійку Анджелу Каріні у поєдинку, який тривав лише 46 секунд. Тоді під час бою італійська спортсменка двічі отримала по нозі, дістала поранення носа та відмовилася далі брати участь.

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