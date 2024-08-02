Вторая участница с мужскими гормонами выиграла бой по боксу на Олимпиаде-2024

Боксер из Тайваня Лин Ю-Тин. Фото: Reuters

Боксерка из Тайваня Лин Ю-Тин, ранее не прошедшая гендерный тест, в пятницу, 2 августа, победила на Олимпийских Играх. Это стало второй победой участницы с мужскими гормонами на Олимпиаде этого года.

Об этом пишет DailyMail в пятницу, 2 августа.

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Известно, что тайваньская участница была дисквалифицирована Международной боксерской федерацией из-за повышенного уровня тестостерона в крови. Но, несмотря на это, она попала на Олимпийские Игры, в которых участвует на равных с другими женщинами-боксерами.

Ее соперница Ситора Турдибекова пыталась нанести удары и продемонстрировать свое преимущество, но Лин удалось выиграть бой единогласным решением судей в трех раундах.

Из-за своей победы боксер из Тайваня оказалась в центре внимания, вызвав обсуждение о справедливости участия таких спортсменов на равных условиях с другими спортсменками.

Международный Олимпийский Комитет объясняет допуск таких спортсменок к соревнованиям тем, что они родились женщинами, соревновались как женщины и имеют в документах указанный женский пол.

Напомним, вчера боксер из Алжира Имане Хелиф победила итальянку Анджелу Карини в поединке, который длился всего 46 секунд. Тогда во время боя итальянская спортсменка дважды получила по ноге, получила ранение носа и отказалась дальше участвовать.

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