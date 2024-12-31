Після ДТП у реанімації загинув ексфутболіст Вереса Владислав Семенчук

Владислав Семенчук. Фото: "Верес"

У лікарні помер колишній футболіст рівненського "Вереса" Владислав Семенчук. Загиблий потрапив у ДТП разом з двома партнерами з футзальної команди.

Про смерть Семенчука повідомила пресслужба "Вереса".

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Семенчук, який разом з іншими постраждалими грав за футзальну команду Першої ліги Elixus-Хімік-Танчик, був пасажиром автомобіля BMW.

Транспортний засіб з 28-річним футболістом під час обгону іншого автомобіля з'їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

Після ДТП Семенчук та його друг Давид були у реанімації.

Правоохоронці раніше вважали, що BMW з футзалістами могло брати участь у вуличних перегонах.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України — "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або спричинило тяжке тілесне ушкодження".

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