ДТП на Рівненщині — постраждав ексгравець Вереса Владислав Семенчук

Відомий футболіст та партнери по команді потрапили у страшну ДТП
На Рівненщині сталася страшна автотроща за участі автомобіля BMW. В середині транспортного засобу перебували місцеві футзалісти.
Одним з постраждалих став 28-річний колишній футболіст рівненського "Вереса" Владислав Семенчук, повідомив паблік НК "Верес" у соцмережах.
ДТП з колишнім гравцем "Вереса"
В автомобілі BMW, який на високій швидкості влетів у дерево, Семенчук був пасажиром. В середині транспортного засобу був ексгравець "Вереса" та ще двоє його супутників — всі грають у місцевому футзальному клубі Першої ліги "Elixus-Хімік-Танчик".
За інформацією поліції, автомобіль BMW під час обгону іншої автівки з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.
Правоохоронці вважають, що ДТП могла статися внаслідок нічних перегонів.
Наразі всі троє пасажирів BMW перебувають у лікарні, де лікарі намагаються врятувати їх життя.
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