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Відомий футболіст та партнери по команді потрапили у страшну ДТП

27 грудня 2024 21:38
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
ДТП на Рівненщині — постраждав ексгравець Вереса Владислав Семенчук
Фото автомобіля, де перебував футболіст. Фото: Національна поліція України
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

На Рівненщині сталася страшна автотроща за участі автомобіля BMW. В середині транспортного засобу перебували місцеві футзалісти.

Одним з постраждалих став 28-річний колишній футболіст рівненського "Вереса" Владислав Семенчук, повідомив паблік НК "Верес" у соцмережах.

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ДТП з колишнім гравцем "Вереса"

В автомобілі BMW, який на високій швидкості влетів у дерево, Семенчук був пасажиром. В середині транспортного засобу був ексгравець "Вереса" та ще двоє його супутників — всі грають у місцевому футзальному клубі Першої ліги "Elixus-Хімік-Танчик".

За інформацією поліції, автомобіль BMW під час обгону іншої автівки з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

Правоохоронці вважають, що ДТП могла статися внаслідок нічних перегонів.

Наразі всі троє пасажирів BMW перебувають у лікарні, де лікарі намагаються врятувати їх життя.

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Фото автомобіля, де перебували футзалісти. Фото: Національна поліція України

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ДТП футбол Футзал Верес Нацполіція

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