ДТП в Ровенской области — пострадал экс-игрок Вереса Владислав Семенчук

Фото автомобиля, где находился футболист. Фото: Национальная полиция Украины

В Ровенской области произошла страшная автомобильная авария с участием BMW. В середине транспортного средства находились местные футзалисты.

Одним из пострадавших стал 28-летний бывший футболист ровенского "Вереса" Владислав Семенчук, сообщил паблик НК "Верес" в соцсетях.

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Сообщение НК "Верес". Фото: скриншот

ДТП с бывшим игроком "Вереса"

В автомобиле BMW, на высокой скорости влетевшего в дерево, Семенчук был пассажиром. В середине транспортного средства находился экс-игрок "Вереса" и еще два его спутника — все выступают за местный футзальный клуб Первой лиги "Elixus-Химик-Танчик".

По информации полиции, автомобиль BMW во время обгона другого автомобиля съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

Правоохранители считают, что ДТП могло произойти в результате ночной гонки.

В настоящее время все трое пассажиров BMW находятся в больнице, где врачи пытаются спасти их жизнь.

Фото автомобиля, где находились футзалисты. Фото: Национальная полиция Украины

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