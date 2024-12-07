Форвард Вест Хэма Микаил Антонио попал в серьезное ДТП

Автомобиль Антонио. Фото: Daily Mail

В лондонском "Вест Хэме" произошла трагедия с одним из самых опытных футболистов. В автомобильную аварию попал 34-летний ямаец Микаил Антонио.

Об этом футбольный клуб сообщил в своем заявлении.

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Антонио в составе "Вест Хэма". Фото: James Griffiths/West Ham United

ДТП с участием звезды АПЛ

В клубе подтвердили, что форвард попал в дорожно-транспортное происшествие и был госпитализирован.

"Мнения и молитвы всех сотрудников клуба в это время с Майклом, его семьей и друзьями", — говорится в заявлении клуба.

В опубликованных фото по ДТП видно, что автомобиль футболиста сильно разбит.

В настоящее время врачи оценивают состояние футболиста как стабильное. Антонио в сознании и сейчас под наблюдением врачей.

В "Вест Хэме" попросили журналистов и фанатов не просить комментариев и уважать частную жизнь Антонио и его семьи.

В этом сезоне 34-летний ветеран в 15 матчах забил один мяч и совершил один ассист.

Отметим, что Антонио попадал в ДТП в 2019 году. Тогда ему удалось почти не пострадать.

Автомобиль Антонио после аварии в 2019 году. Фото: Daily Mail

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