Форвард Вест Хэма Микаил Антонио попал в серьезное ДТП

Звездный футболист АПЛ попал в ужасную автоаварию
В лондонском "Вест Хэме" произошла трагедия с одним из самых опытных футболистов. В автомобильную аварию попал 34-летний ямаец Микаил Антонио.
Об этом футбольный клуб сообщил в своем заявлении.
ДТП с участием звезды АПЛ
В клубе подтвердили, что форвард попал в дорожно-транспортное происшествие и был госпитализирован.
"Мнения и молитвы всех сотрудников клуба в это время с Майклом, его семьей и друзьями", — говорится в заявлении клуба.
В опубликованных фото по ДТП видно, что автомобиль футболиста сильно разбит.
В настоящее время врачи оценивают состояние футболиста как стабильное. Антонио в сознании и сейчас под наблюдением врачей.
В "Вест Хэме" попросили журналистов и фанатов не просить комментариев и уважать частную жизнь Антонио и его семьи.
В этом сезоне 34-летний ветеран в 15 матчах забил один мяч и совершил один ассист.
Отметим, что Антонио попадал в ДТП в 2019 году. Тогда ему удалось почти не пострадать.
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