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Зірковий футболіст АПЛ потрапив у жахливу автотрощу

7 грудня 2024 22:35
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Форвард Вест Гема Мікаїл Антоніо потрапив у серйозну ДТП
Автомобіль Антоніо. Фото: Daily Mail
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У лондонському "Вест Гемі" сталася трагедія з одним із найдосвідченіших футболістів. У автотрощу потрапив 34-річний ямаєць Мікаїл Антоніо.

Про це футбольний клуб повідомив у своїй заяві.

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Антоніо у складі "Вест Гема". Фото: James Griffiths/West Ham United

Автотроща за участі зірки АПЛ

В клубі підтвердили, що форвард потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та був госпіталізований.

"Думки і молитви всіх співробітників клубу в цей час з Майклом, його сім'єю і друзями", — йшлося в заяві клубу.

В опублікованих фото з ДТП видно, що автомобіль футболіста сильно розбитий.

Наразі лікарі оцінюють стан футболіста як стабільний. Антоніо при тямі і зараз під наглядом лікарів.

У "Вест Гемі" попросили журналістів та фанатів не просити ніяких коментарів та поважати приватне життя Антоніо та його сім’ї.

Цього сезону 34-річний ветеран у 15 матчах забив один м’яч та зробив один асист.

Зазначимо, що Антоніо потрапляв у ДТП в 2019-му році. Тоді йому вдалося майже не постраждати.

ДТП с игроком Вест Хэма
Автомобіль Антоніо після аварії у 2019 році. Фото: Daily Mail

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