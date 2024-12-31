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После тяжелой аварии с BMW умер бывший футболист Вереса Семенчук

31 декабря 2024 06:45
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
После ДТП в реанимации погиб экс-футболист Вереса Владислав Семенчук
Владислав Семенчук. Фото: "Верес"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В больнице умер бывший футболист ровенского "Вереса" Владислав Семенчук. Погибший попал в ДТП вместе с двумя партнерами по футзальной команде.

О смерти Семенчука сообщила пресс-служба "Вереса".

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Семенчук, который вместе с другими пострадавшими играл за футзальную команду Первой лиги "Elixus-Химик-Танчик", был пассажиром автомобиля BMW.

Транспортное средство с 28-летний футболистом во время обгона другого автомобиля съехало в кювет, где столкнулось с деревом.

После ДТП Семенчук и его друг Давид были в реанимации.

Правоохранители ранее считали, что BMW с футзалистами могло участвовать в уличной гонке.

Следователи начали досудебное расследование по ч.2 ст.286 УК Украины — "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение".

Напомним, экс-чемпион мира в хевивейте Тайсон Фьюри изменил свою жизнь после второго поражения.

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может уйтиклуб.

Чемпион мира по боксу Александр Усик получил за бой с Фьюри меньший процент из гонорарного фонда.

ДТП смерть футбол Футзал Верес

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