Віктор Коваленко отримав тяжку травму

Вихованця донецького "Шахтаря" продовжують переслідувати травми

Атакуючий півзахисник збірної України Віктор Коваленко знову опинився у лазареті. Футболіст італійської "Спеції" отримав нову травму.

Про терміни відновлення гравця повідомляє офіційний сайт команди із Серії А.

26-річний Віктор Коваленко продовжує переслідувати травми, через які український футболіст не може реалізувати себе в чемпіонаті Італії. Пошкодження м'яза, що приводить, вивело півзахисника з гри як мінімум на кілька тижнів.

Проблеми українського гравця в Італії

Віктор Коваленко отримав травму у поєдинку 20-го туру Серії А, у якому "Спеція" програла "Болоньї" з рахунком 0:2. Український футболіст вийшов на поле у стартовому складі своєї команди, але його замінили вже на 18-й хвилині зустрічі. з Болонею (0:2) і замінили на 18-й хвилині.

Це не перша травма Віктора Коваленка цього сезону. Раніше він уже пропустив два місяці через пошкодження стегна. Українець повернувся до загальної групи футболістів "Спеції" лише у грудні 2022 року, але зараз знову проведе кілька тижнів у лазареті.

За підсумками 20 турів "Спеція" посідає 16-те місце у турнірній таблиці Серії А. Свій наступний поєдинок команда проведе вже п'ятого лютого. У суперниках виявиться "Наполі", який веде боротьбу за Скудетто.

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