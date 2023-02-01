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Півзахисник збірної України зазнав важкої травми: грати почне нескоро

1 лютого 2023 14:24
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Віктор Коваленко отримав тяжку травму
Вихованця донецького "Шахтаря" продовжують переслідувати травми
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Атакуючий півзахисник збірної України Віктор Коваленко знову опинився у лазареті. Футболіст італійської "Спеції" отримав нову травму.

Про терміни відновлення гравця повідомляє офіційний сайт команди із Серії А.

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26-річний Віктор Коваленко продовжує переслідувати травми, через які український футболіст не може реалізувати себе в чемпіонаті Італії. Пошкодження м'яза, що приводить, вивело півзахисника з гри як мінімум на кілька тижнів.

Проблеми українського гравця в Італії

Віктор Коваленко отримав травму у поєдинку 20-го туру Серії А, у якому "Спеція" програла "Болоньї" з рахунком 0:2. Український футболіст вийшов на поле у стартовому складі своєї команди, але його замінили вже на 18-й хвилині зустрічі. з Болонею (0:2) і замінили на 18-й хвилині.

Віктор Коваленко

Це не перша травма Віктора Коваленка цього сезону. Раніше він уже пропустив два місяці через пошкодження стегна. Українець повернувся до загальної групи футболістів "Спеції" лише у грудні 2022 року, але зараз знову проведе кілька тижнів у лазареті.

За підсумками 20 турів "Спеція" посідає 16-те місце у турнірній таблиці Серії А. Свій наступний поєдинок команда проведе вже п'ятого лютого. У суперниках виявиться "Наполі", який веде боротьбу за Скудетто.

Нагадаємо, відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами. Тренер з боксу пожертвував собою в районі Вугледару, однієї з найгарячіших точок на карті країни.

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний став футболістом англійського "Борнмуту". Він підписав довгостроковий контракт із новим клубом.

Тим часом клуби англійської Прем'єр-ліги підійшли з усією серйозністю до проблеми посилення складів напередодні другої половини поточного сезону та встановили новий рекорд із витрат на новачків.

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