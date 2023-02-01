Виктор Коваленко получил тяжелую травму

Полузащитник сборной Украины получил тяжелую травму: играть начнет нескоро
Атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко снова оказался в лазарете. Футболист итальянской "Специи" получил новую травму.
О сроках восстановления игрока сообщает официальный сайт команды из Серии А.
-
РФ распространяет фейковый "документ" о причинах катастрофы с руководством МВД в Броварах
-
Intel сократит зарплаты работникам: гендиректор потеряет 25% оклада
-
В СБУ обнародовали подробности обысков у Коломойского
-
Лобода анонсировала новую украиноязычную песню, в которой обращается к оккупантам
-
Департамент коммунальной собственности в Одессе окончательно возглавил Александр Ахмеров: что о нем известно
-
ДБР сообщило о подозрении экс-министру энергетики Насалику: что инкриминируют чиновнику
-
Победители государственных закупок не уплатили $400 млн налога, — БЭБ
-
"Сейчас опасно": Лапутина рассказала, когда заработают онлайн-сервисы для ветеранов в "Дие"
-
Стало известно, что поможет освободить Херсонщину от оккупантов
-
Топ-чиновник Минобороны растратил 100 млн грн на некачественные бронежители для ВСУ: детали СБУ
26-летнего Виктора Коваленко продолжают преследовать травмы, из-за которых украинский футболист не может реализовать себя в чемпионате Италии. Повреждение приводящей мышцы вывело полузащитника из игры как минимум на несколько недель.
Проблемы украинского игрока в Италии
Виктор Коваленко получил травму в поединке 20-го тура Серии А, в котором "Специя" проиграла "Болонье" со счетом 0:2. Украинский футболист вышел на поле в стартовом составе своей команды, но был заменен уже на 18-й минуте встречи. с Болоньей (0:2) и был заменен на 18-й минуте.
Это не первая травма Виктора Коваленко в этом сезоне. Ранее он уже пропустил два месяца из-за повреждения бедра. Украинец вернулся в общую группу футболистов "Специи" только в декабре 2022 года, но сейчас снова проведет несколько недель в лазарете.
По итогам 20 туров "Специя" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. Свой следующий поединок команда проведет уже пятого февраля. В соперниках окажется "Наполи", который ведет борьбу за Скудетто.
Напомним, известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны.
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный стал футболистом английского "Борнмута". Он подписал долгосрочный контракт с новым клубом.
Тем временем клубы английской Премьер-лиги подошли со всей серьезностью к проблеме усиления составов накануне второй половины текущего сезона и установили новый рекорд по тратам на новичков.