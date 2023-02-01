Виктор Коваленко получил тяжелую травму

Воспитанника донецкого "Шахтера" продолжают преследовать травмы

Атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко снова оказался в лазарете. Футболист итальянской "Специи" получил новую травму.

О сроках восстановления игрока сообщает официальный сайт команды из Серии А.

26-летнего Виктора Коваленко продолжают преследовать травмы, из-за которых украинский футболист не может реализовать себя в чемпионате Италии. Повреждение приводящей мышцы вывело полузащитника из игры как минимум на несколько недель.

Проблемы украинского игрока в Италии

Виктор Коваленко получил травму в поединке 20-го тура Серии А, в котором "Специя" проиграла "Болонье" со счетом 0:2. Украинский футболист вышел на поле в стартовом составе своей команды, но был заменен уже на 18-й минуте встречи. с Болоньей (0:2) и был заменен на 18-й минуте.

Это не первая травма Виктора Коваленко в этом сезоне. Ранее он уже пропустил два месяца из-за повреждения бедра. Украинец вернулся в общую группу футболистов "Специи" только в декабре 2022 года, но сейчас снова проведет несколько недель в лазарете.

По итогам 20 туров "Специя" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. Свой следующий поединок команда проведет уже пятого февраля. В соперниках окажется "Наполи", который ведет борьбу за Скудетто.

Напомним, известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны.

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный стал футболистом английского "Борнмута". Он подписал долгосрочный контракт с новым клубом.

Тем временем клубы английской Премьер-лиги подошли со всей серьезностью к проблеме усиления составов накануне второй половины текущего сезона и установили новый рекорд по тратам на новичков.