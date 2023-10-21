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Почеттино відповів на запитання про те, чи сильніший Мудрик за Зінченка

21 жовтня 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Почеттино відповів на запитання про те, чи сильніший Мудрик за Зінченка
Михайло Мудрик та Мауріссіо Почеттіно. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
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Агабекян Карен
редактор

21 жовтня у Лондоні в рамках Англійської прем'єр-ліги відбудеться дербі між "Челсі" та "Арсеналом". Також у цьому матчі зіграють один з одним українці Михайло Мудрик та Олександр Зінченко.

У коментарі Football London про протистояння двох українців висловився головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно.

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Зазначимо, що Зінченко та Мудрик на початку своєї кар'єри перебували у структурі донецького "Шахтаря".

Почеттіно відреагував на погрози Зінченка

Після гри збірної України проти Мальти (3:1) Зінченко жартома пригрозив, що відірве Мудрику "яйця", якщо він у грі з "Арсеналом" спробує забити так само, як і мальтійцям.

Почеттіно запитали, чи переживає він через погрози Зінченка Мудрику. Маурісіо заявив, що Михайло сильніший за Олександра. Щоправда, він не уточнив, чи мав на увазі футбольні якості чи фізичну міць.

"У жодному разі, Мудрик сильніший за нього", — сказав Почеттіно.

Матч стартує на "Стемфорд Брідж" 21 жовтня о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, Луческу та три гравці можуть піти з "Динамо" взимку.

Мудрик зацікавив "Ювентус" — "Челсі" ухвалив рішення про майбутнє гравця.

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