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Почеттино ответил на вопрос о том, сильнее ли Мудрик, чем Зинченко

21 октября 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Почеттино ответил на вопрос о том, сильнее ли Мудрик, чем Зинченко
Михаил Мудрик и Мауриссио Почеттино. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

21 октября в Лондоне в рамках Английской премьер-лиги состоится дерби между "Челси" и "Арсеналом". Также в єтом матче сыграют друг с другом украинцы Михаил Мудрик и Александр Зинченко.

В комментарии Football London о противостоянии двух украинцев высказался главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино.

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Отметим, что Зинченко и Мудрик в начале своей карьеры находились в структуре донецкого "Шахтера".

Почеттино отреагировал на угрозы Зинченко

После игры сборной Украины против Мальты (3:1) Зинченко в шутку пригрозил, что оторвет Мудрику "яйца", если он в игре с "Арсеналом" попытается забить так же, как и мальтийцам.

Почеттино спросили, переживает ли он из-за угроз Зинченко Мудрику. Маурисио заявил, что Михаил сильнее Александра. Правда, он не уточнил, или имел в виду футбольные качества или физическую мощь.

"Никоим образом, Мудрик сильнее его", — сказал Почеттино.

Матч стартует на "Стэмфорд Бридж" 21 октября в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока.

Довбик вошел в топ лучших футболистов мира.

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