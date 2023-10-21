Почеттино ответил на вопрос о том, сильнее ли Мудрик, чем Зинченко
21 октября в Лондоне в рамках Английской премьер-лиги состоится дерби между "Челси" и "Арсеналом". Также в єтом матче сыграют друг с другом украинцы Михаил Мудрик и Александр Зинченко.
В комментарии Football London о противостоянии двух украинцев высказался главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино.
Отметим, что Зинченко и Мудрик в начале своей карьеры находились в структуре донецкого "Шахтера".
Почеттино отреагировал на угрозы Зинченко
После игры сборной Украины против Мальты (3:1) Зинченко в шутку пригрозил, что оторвет Мудрику "яйца", если он в игре с "Арсеналом" попытается забить так же, как и мальтийцам.
Почеттино спросили, переживает ли он из-за угроз Зинченко Мудрику. Маурисио заявил, что Михаил сильнее Александра. Правда, он не уточнил, или имел в виду футбольные качества или физическую мощь.
"Никоим образом, Мудрик сильнее его", — сказал Почеттино.
Матч стартует на "Стэмфорд Бридж" 21 октября в 19:30 по киевскому времени.
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