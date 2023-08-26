Подарунки з передової: Усику вручили ікону та прапор з "Фортецею Бахмут"

Усик з прапором. Фото: МВС

26 серпня у польському Вроцлаві чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, в суперважків вазі Олександр Усик битиметься з британцем Даніелем Дюбуа. Для українця це вже другий захист титулів.

Поєдинку передував медіатиждень, по ходу якого українському боксеру передали подарунки з передової, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Усик має в рекорді 20 перемог, 13 дострокових, і жодної поразки. У Дюбуа 19 виграних боїв, 18 нокаутами, і єдину сутичку він програв Джо Джойсу.

Подарунки від прикордонників

Спершу сюрприз від військових Усик отримав на фінальній пресконференції. Львівський загін прикордонників подарував Усику ікону Божої Матері, яку намалювали на шматку ящика з-під боєприпасів.

Зазначимо, що саме з прикордонниками із Львівщини Усик раніше їздив на передову, де навіть вистрілив з міномета по ворожих позиціях.

Подарована Ікона. Фото: МВС

Потім на зважування Усик виніс стилізований прапор України з написами: "Фортеця Бахмут. Солона Земля. Залізні люди". На стягові розписалися бійці Львівського загону.

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