Подарки с передовой: Усику вручили икону и флаг с "Крепостью Бахмут"

Усик с флагом. Фото: МВД

26 августа в польском Вроцлаве чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, в супертяжелом весе Александр Усик сразится с британцем Даниэлем Дюбуа. Для украинца это уже вторая защита титулов.

Поединку предшествовала медиа-неделя, по ходу которой украинскому боксеру передали подарки с передовой, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Усик имеет в рекорде 20 побед, 13 досрочных и ни одного поражения. У Дюбуа 19 выигранных боев, 18 нокаутами, и единственную схватку он проиграл Джо Джойсу.

Подарки от пограничников

Первый сюрприз от военных Усик получил на финальной пресс-конференции. Львовский отряд пограничников подарил Усику икону Божей Матери, которую нарисовали на куске ящика из-под боеприпасов.

Отметим, что именно с пограничниками Львовской области Усик раньше ездил на передовую, где даже выстрелил из миномета по вражеским позициям.

Подаренная Икона. Фото: МВД

Затем на взвешивание Усик вынес стилизованный флаг Украины с надписями: "Крепость Бахмут. Соленая Земля. Железные люди". На флаге расписались бойцы Львовского отряда.

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