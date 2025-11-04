Відео
Україна
Головна Спорт Полісся може посилити склад зірковим футболістом

Полісся може посилити склад зірковим футболістом

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 10:32
Оновлено: 10:31
Полісся претендує на двох гравців Кривбасу — про кого йдеться
Глейкер Мендоса на тренуванні. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Скаути житомирського "Полісся" були присутні на матчі "Кривбасу" з СК "Полтава". Вони оцінили гру футболіста, який уже взимку може змінити клуб.

Однак журналіст Михайло Співаковський в ефірі передачі "ТаТоТаке" повідомив, що "Полісся" цікавиться ще одним гравцем команди з Кривого Рогу.

Глейкер Мендоса входить до списку гравців, якими цікавиться "Полісся". У матчі з СК "Полтава" він збільшив кількість результативних дій у сезоні, довівши їх до 12. В активі венесуельця 5 голів та 7 результативних передач.

Андрусв Араухо
Андрусв Араухо під час презентації. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Ким ще цікавиться "Полісся"

Однак Михайло Співаковський додав, що житомирський клуб зацікавлений у ще одному гравцеві "Кривбасу". "Полісся" збирається посилити позиції лівоногого центрального захисника, опорного хавбека і форварда.

"Навіщо "Поліссю" п'ятий лівий вінгер? За моєю інформацією, житомирський клуб може підписати Андрусва Араухо. Як на мене, це ідеальний варіант на трансферному ринку УПЛ. Питання тільки в грошах", — повідомив Співаковський.

спорт футбол Футбол трансфери Кривбасс Полісся Глейкер Мендоса
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
