Полісся претендує на двох гравців Кривбасу — про кого йдеться

Глейкер Мендоса на тренуванні. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Скаути житомирського "Полісся" були присутні на матчі "Кривбасу" з СК "Полтава". Вони оцінили гру футболіста, який уже взимку може змінити клуб.

Однак журналіст Михайло Співаковський в ефірі передачі "ТаТоТаке" повідомив, що "Полісся" цікавиться ще одним гравцем команди з Кривого Рогу.

Глейкер Мендоса входить до списку гравців, якими цікавиться "Полісся". У матчі з СК "Полтава" він збільшив кількість результативних дій у сезоні, довівши їх до 12. В активі венесуельця 5 голів та 7 результативних передач.

Андрусв Араухо під час презентації. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Ким ще цікавиться "Полісся"

Однак Михайло Співаковський додав, що житомирський клуб зацікавлений у ще одному гравцеві "Кривбасу". "Полісся" збирається посилити позиції лівоногого центрального захисника, опорного хавбека і форварда.

"Навіщо "Поліссю" п'ятий лівий вінгер? За моєю інформацією, житомирський клуб може підписати Андрусва Араухо. Як на мене, це ідеальний варіант на трансферному ринку УПЛ. Питання тільки в грошах", — повідомив Співаковський.

