Полесье может усилить состав звездным футболистом

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 10:32
обновлено: 10:31
Полесье претендует на двух игроков Кривбасса — о ком речь
Глейкер Мендоса на тренировке. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Скауты житомирского "Полесья" присутствовали на матче "Кривбасса" с СК "Полтава". Они оценили игру футболиста, который уже зимой может сменить клуб. 

Однако журналист Михаил Спиваковский в эфире передачи "ТаТоТаке" сообщил, что "Полесье" интересуется еще одним игроков команды из Кривого Рога. 

Глейкер Мендоса входит в список игроков, которыми интересуется "Полесье". В матче с СК "Полтава" он увеличил количество результативных действий в сезоне, доведя их до 12. В активе венесуэльца 5 голов и 7 результативных передач. 

Андрусв Араухо
Андрусв Араухо во время презентации. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Кем еще интересуется "Полесье" 

Однако Михаил Спиваковский добавил, что житомирский клуб заинтересован в еще одном игроке "Кривбасса". "Полесье" собирается усилить позиции левоногого центрального защитника, опорного хавбека и форварда. 

"Зачем "Полесью" пятый левый вингер? По моей информации, житомирский клуб может подписать Андрусва Араухо. Как по мне, это идеальный вариант на трансферном рынке УПЛ. Вопрос только в деньгах", — сообщил Спиваковский. 

Напомним, Олег Блохин и Ирина Дерюгина были суперзвездами спорта — почему семейная идиллия легенд оказалась не вечной

Сергей Ребров вызвал в сборную Украины футболиста, который не играл в ней больше двух лет. 

Бразильские футболисты донецкого "Шахтера" высмеяли одного из игроков "Динамо" после победы над киевлянами в УПЛ. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
