Полесье претендует на двух игроков Кривбасса — о ком речь

Глейкер Мендоса на тренировке. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Скауты житомирского "Полесья" присутствовали на матче "Кривбасса" с СК "Полтава". Они оценили игру футболиста, который уже зимой может сменить клуб.

Однако журналист Михаил Спиваковский в эфире передачи "ТаТоТаке" сообщил, что "Полесье" интересуется еще одним игроков команды из Кривого Рога.

Реклама

Читайте также:

Глейкер Мендоса входит в список игроков, которыми интересуется "Полесье". В матче с СК "Полтава" он увеличил количество результативных действий в сезоне, доведя их до 12. В активе венесуэльца 5 голов и 7 результативных передач.

Андрусв Араухо во время презентации. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Кем еще интересуется "Полесье"

Однако Михаил Спиваковский добавил, что житомирский клуб заинтересован в еще одном игроке "Кривбасса". "Полесье" собирается усилить позиции левоногого центрального защитника, опорного хавбека и форварда.

"Зачем "Полесью" пятый левый вингер? По моей информации, житомирский клуб может подписать Андрусва Араухо. Как по мне, это идеальный вариант на трансферном рынке УПЛ. Вопрос только в деньгах", — сообщил Спиваковский.

Напомним, Олег Блохин и Ирина Дерюгина были суперзвездами спорта — почему семейная идиллия легенд оказалась не вечной.

Сергей Ребров вызвал в сборную Украины футболиста, который не играл в ней больше двух лет.

Бразильские футболисты донецкого "Шахтера" высмеяли одного из игроков "Динамо" после победы над киевлянами в УПЛ.