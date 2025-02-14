Артем Смоляков перейшов з Полісся до Лос-Анджелеса за 2 млн євро

Артем Смоляков. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" оформило найбільший трансфер на вихід в історії клубу. Команду покинув лівий захисник молодіжної збірної України Артем Смоляков.

Про це повідомила пресслужба "Полісся".

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Смоляков покинув "Полісся"

Смоляков став футболістом ФК "Лос-Анджелес", який є одним з лідерів в МЛС.

"Артеме, твоя відданість за нашу емблему назавжди залишиться в наших серцях. Ти став частиною нашої великої родини, і ми будемо з гордістю згадувати твої виступи на полі. Попереду в тебе нові виклики, й ми впевнені, що ти зможеш пройти їх достойно", — заявили в "Поліссі".

В ЗМІ раніше повідомлялося, що американці заплатили за гравця 2 млн євро.

Цього сезону Смоляков забив один гол у 18 матчах за "Полісся".

Смоляков перейшов до "Полісся" 21 липня 2023 року з "Інгульця". За "вовків" захисник за весь час зіграв 43 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

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