Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Полісся офіційно продало гравця збірної України в МЛС arrow

Полісся офіційно продало гравця збірної України в МЛС

14 лютого 2025 23:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Артем Смоляков перейшов з Полісся до Лос-Анджелеса за 2 млн євро
Артем Смоляков. Фото: "Полісся"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Житомирське "Полісся" оформило найбільший трансфер на вихід в історії клубу. Команду покинув лівий захисник молодіжної збірної України Артем Смоляков.

Про це повідомила пресслужба "Полісся".

Читайте також:
Артур Смоляков
Артем Смоляков. Фото: "Лос-Анджелес"

Смоляков покинув "Полісся"

Смоляков став футболістом ФК "Лос-Анджелес", який є одним з лідерів в МЛС.

"Артеме, твоя відданість за нашу емблему назавжди залишиться в наших серцях. Ти став частиною нашої великої родини, і ми будемо з гордістю згадувати твої виступи на полі. Попереду в тебе нові виклики, й ми впевнені, що ти зможеш пройти їх достойно", — заявили в "Поліссі".

В ЗМІ раніше повідомлялося, що американці заплатили за гравця 2 млн євро.

Цього сезону Смоляков забив один гол у 18 матчах за "Полісся".

Смоляков перейшов до "Полісся" 21 липня 2023 року з "Інгульця". За "вовків" захисник за весь час зіграв 43 матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, столичне "Динамо" прописала космічну клаусулу на свого молодого захисника.

Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик визначив боксера, який дав йому найбільш складний бій.

Відомий український футболіст хоче стати громадянином Іспанії. Він вже давно грає на Піренеях.

Футбол трансфери Полісся українські легіонери (футбол) Лос-Анджелес Артем Смоляков
Реклама
Реклама
Реклама