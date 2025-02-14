Артем Смоляков перешел из Полесья в Лос-Анджелес за 2 млн евро

Артем Смоляков. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" оформило самый большой трансфер на выход в истории клуба. Команду покинул левый защитник молодежной сборной Украины Артем Смоляков.

Об этом сообщила пресс-служба "Полесья".

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Смоляков покинул "Полесье"

Смоляков стал футболистом ФК "Лос-Анджелес", который является одним из лидеров в МЛС.

"Артем, твоя преданность за нашу эмблему навсегда останется в наших сердцах. Ты стал частью нашей большой семьи, и мы будем с гордостью вспоминать твои выступления на поле. Впереди у тебя новые вызовы, и мы уверены, что ты сможешь пройти их достойно", — заявили в "Полесье".

В СМИ ранее сообщалось, что американцы заплатили за игрока 2 млн евро.

В этом сезоне Смоляков забил один гол в 18 матчах за "Полесье".

Смоляков перешел в "Полесье" 21 июля 2023 года из "Ингульца". За "волков" защитник за все время сыграл 43 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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