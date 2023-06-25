"Полісся" оформило трансфери з "Динамо" та "Олександрії"

Микита Кравченко. Фото: "Полісся"

Новачок Української прем’єр-ліги житомирське "Полісся" посилилося захисником та півзахисником. Обидва гравці минулого сезону грали у старті середняків ліги.

"Полісся" на офіційному сайті повідомило про оренду правого захисника "Динамо" Микити Кравченка.

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Також, згідно з інформацією YouTube каналу ТаТоТаке, склад житомирян посилив колишній лідер "Олександрії" після приходу Руслана Ротаня Еміль Мустафаєв.

Еміль Мустафаєв. Фото: instagram.com/emil__mustafaev

"Полісся" посилилося талановитими гравцями

Стосовно Кравченка відомо, що гравець перейшов в оренду з правом викупу на один сезон. Цікаво, що пункт про викуп є у договорі, попри те, що у футболіста у 2024-му завершується контракт з киянами.

Минулого сезону Кравченко зіграв 4 матчі за "Динамо" та 13 — за ковалівський "Колос".

Додамо, що Кравченко є вихованцем "Маріуполя", потім він перейшов у "Динамо", яке віддавало його в оренду в донецький "Олімпік" та "Дніпро-1".

Після того як "Олександрію" очолив Ротань, Мустафаєв став гравцем основи. Після закінчення сезону футболіст став вільним агентом. Зазначимо, що Еміль є вихованцем клубу.

Мустафаєв минулого сезону провів 19 матчів в УПЛ, у яких оформив два голи та зробив п’ять асистів.

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