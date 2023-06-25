"Полесье" оформило трансферы из "Динамо" и "Александрии"

Никита Кравченко. Фото: "Полесье"

Новичок Украинской премьер-лиги, житомирское "Полесье" усилилось защитником и полузащитником. Оба игрока в прошлом сезоне играли в старте середняков лиги.

"Полесье" на официальном сайте сообщило об аренде правого защитника "Динамо" Никиты Кравченко.

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Также, согласно информации YouTube канала ТаТоТаке, состав житомирян усилил бывший лидер "Александрии", которым он стал после прихода Руслана Ротаня, Эмиль Мустафаев.

Эмиль Мустафаев. Фото: instagram.com/emil__mustafaev

"Полесье" усилилось талантливыми игроками

По поводу Кравченко известно, что игрок перешел в аренду с правом выкупа на один сезон. Интересно, что пункт о выкупе есть в договоре, несмотря на то, что у футболиста в 2024 году завершается контракт с киевлянами.

В прошлом сезоне Кравченко сыграл 4 матча за "Динамо" и 13 — за коваливский "Колос".

Добавим, что Кравченко — воспитанник "Мариуполя", затем он перешел в "Динамо", которое отдавало его в аренду в донецкий "Олимпик" и "Днепр-1".

После того как "Александрию" возглавил Ротань, Мустафаев стал игроком основы. После окончания сезона футболист стал свободным агентом. Отметим, что Эмиль является воспитанником клуба.

Мустафаев в прошлом сезоне провел 19 матчей в УПЛ, в которых оформил два гола и совершил пять асистов.

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