"Полесье" оформило трансферы из "Динамо" и "Александрии"
Новичок Украинской премьер-лиги, житомирское "Полесье" усилилось защитником и полузащитником. Оба игрока в прошлом сезоне играли в старте середняков лиги.
"Полесье" на официальном сайте сообщило об аренде правого защитника "Динамо" Никиты Кравченко.
Также, согласно информации YouTube канала ТаТоТаке, состав житомирян усилил бывший лидер "Александрии", которым он стал после прихода Руслана Ротаня, Эмиль Мустафаев.
"Полесье" усилилось талантливыми игроками
По поводу Кравченко известно, что игрок перешел в аренду с правом выкупа на один сезон. Интересно, что пункт о выкупе есть в договоре, несмотря на то, что у футболиста в 2024 году завершается контракт с киевлянами.
В прошлом сезоне Кравченко сыграл 4 матча за "Динамо" и 13 — за коваливский "Колос".
Добавим, что Кравченко — воспитанник "Мариуполя", затем он перешел в "Динамо", которое отдавало его в аренду в донецкий "Олимпик" и "Днепр-1".
После того как "Александрию" возглавил Ротань, Мустафаев стал игроком основы. После окончания сезона футболист стал свободным агентом. Отметим, что Эмиль является воспитанником клуба.
Мустафаев в прошлом сезоне провел 19 матчей в УПЛ, в которых оформил два гола и совершил пять асистов.
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