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Полісся втратило двох основних гравців напередодні важливої гри

31 жовтня 2024 14:15
Станіслав Костюк - Редактор
Полісся втратило через травми двох гравців перед матчем з Олександрією
Максим Мельниченко із уболівальниками "Полісся". Фото: instagram.com/mmelnychenkoo/
Станіслав Костюк - Редактор

У матчі 1/8 Кубка України "Полісся" у Житомирі здобуло вольову перемогу над "Кривбасом". Команда Імада Ашура пройшла наступну стадію турніру.

У цьому поєдинку "Полісся" втратило через травми двох важливих футболістів, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Полісся" першим пропустило гол у свої ворота у матчі 1/8 Кубка України з "Кривбасом". Проте житомирська команда забила гол у відповідь ще до перерви, а в другому таймі Олексій Гуцуляк приніс "Поліссю" перемогу з рахунком 2:1.

Сергій Чоботенко
Сергій Чоботенко на тренуванні. Фото: instagram.com/_chobotenko_/

Кадрові втрати

Тріумф був затьмарений травмами одразу двох гравців "Полісся". У перерві поле залишили захисник Сергій Чоботенко та опорний хавбек Максим Мельниченко. У півзахисника діагностували травму коліна, а гравець оборони не зміг продовжити матч через утиск нерва.

Поки не відомо, коли Чоботенко та Мельниченко зможуть повернутися до ладу. Найближчим часом вони пройдуть медичне обстеження, яке підтвердить початкові діагнози лікарів.

У наступному матчі "Полісся" зіграє на виїзді проти одного з лідерів УПЛ "Олександрії". Підопічні Ашура посідають третє місце у турнірній таблиці та відстають від суперника на чотири бали. Поєдинок відбудеться у неділю, 3 листопада.

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травма Полісся футбол Кривбасс УПЛ Олександрія

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