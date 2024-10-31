Полесье потеряло из-за травм двух игроков перед матчем с Александрией

Максим Мельниченко с болельщиками "Полесья". Фото: instagram.com/mmelnychenkoo/

В матче 1/8 Кубка Украины "Полесье" в Житомире одержало волевую победу над "Кривбассом". Команда Имада Ашура прошла в следующую стадию турнира.

В этом поединке "Полесье" потеряло из-за травм двух важных футболистов, сообщает "ТаТоТаке".

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"Полесье" первым пропустило гол в свои ворота в матче 1/8 Кубка Украины с "Кривбассом". Однако житомирская команда забила ответный гол еще до перерыва, а во втором тайме Алексей Гуцуляк принес "Полесью" победу со счетом 2:1.

Сергей Чоботенко на тренировке. Фото: instagram.com/_chobotenko_/

Кадровые потери

Триумф был омрачен травмами сразу двух игроков "Полесья". В перерыве поле покинули защитник Сергей Чоботенко и опорный хавбек Максим Мельниченко. У полузащитника диагностировали травму колена, а игрок обороны не смог продолжить матч из-за ущемления нерва.

Пока не известно, когда Чоботенко и Мельниченко смогут вернуться в строй. В ближайшее время они пройдут медицинское обследование, которое подтвердит первоначальные диагнозы врачей.

В следующем матче "Полесье" сыграет на выезде против одного из лидеров УПЛ "Александрии". Подопечные Ашура занимают третье место в турнирной таблице и отстают от соперника на четыре балла. Поединок состоится в воскресенье, 3 ноября.

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