Шахрайство на Поліссі — що відомо про справу клубу Буткевича

Поліція розслідує розкрадання коштів у Поліссі — що відомо
Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора розслідує кримінальне провадження проти президента житомирського "Полісся" Геннадія Буткевича.
Йдеться про шахрайство та заволодіння коштами в сумі понад 220 тисяч доларів, повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.
Згідно з ухвалами Печерського суду, йдеться про факти обману та зловживання довірою, встановлені під час досудового розслідування. У матеріалах згадуються співробітники та колишні функціонери клубу, відповідальні за формування команди та трансфери гравців.
За даними документів, одним із фігурантів є колишній віцепрезидент "Полісся" Володимир Тесля, який обіймав посади спортивного і технічного директора. Саме в нього під час обшуку вилучили майно, включно з телефоном із його прізвищем на чохлі.
Інші прізвища в "Поліссі"
Раніше в клубі також оголошували про відсторонення шеф-скаута Анатолія Волкова та менеджера Івана Трубочкіна. Однак із матеріалів суду не зрозуміло, чи пов'язані вони безпосередньо з цією кримінальною справою.
У лютому цього року Тесля був звільнений з "Полісся". У минулому його ім'я вже звучало в скандалах — гравець Бені Макуана стверджував, що саме Тесля не повертав йому паспорт.
Нагадаємо, наставник "ПСЖ" Луїс Енріке поділився враженнями від дебюту Іллі Забарного у французькій команді.
Після гри український футболіст назвав свого фаворита в боротьбі за "Золотий м'яч" 2025 року.
У шлюбному договорі Джорджини Родрігес і Кріштіану Роналду журналісти виявили цікаві деталі.
Читайте Новини.LIVE!