Головна Спорт Поліція розслідує розкрадання коштів у Поліссі — що відомо

Поліція розслідує розкрадання коштів у Поліссі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 16:10
Шахрайство на Поліссі — що відомо про справу клубу Буткевича
Колишній віцепрезидент "Полісся" Володимир Тесля (у центрі). Кадр із відео

Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора розслідує кримінальне провадження проти президента житомирського "Полісся" Геннадія Буткевича.

Йдеться про шахрайство та заволодіння коштами в сумі понад 220 тисяч доларів, повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.

Згідно з ухвалами Печерського суду, йдеться про факти обману та зловживання довірою, встановлені під час досудового розслідування. У матеріалах згадуються співробітники та колишні функціонери клубу, відповідальні за формування команди та трансфери гравців.

Геннадий Буткевич
Президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

За даними документів, одним із фігурантів є колишній віцепрезидент "Полісся" Володимир Тесля, який обіймав посади спортивного і технічного директора. Саме в нього під час обшуку вилучили майно, включно з телефоном із його прізвищем на чохлі.

Інші прізвища в "Поліссі"

Раніше в клубі також оголошували про відсторонення шеф-скаута Анатолія Волкова та менеджера Івана Трубочкіна. Однак із матеріалів суду не зрозуміло, чи пов'язані вони безпосередньо з цією кримінальною справою.

У лютому цього року Тесля був звільнений з "Полісся". У минулому його ім'я вже звучало в скандалах — гравець Бені Макуана стверджував, що саме Тесля не повертав йому паспорт.

спорт футбол УПЛ Генадій Буткевич Полісся Нацполіція
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
