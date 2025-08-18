Видео
Полиция расследует хищение средств в Полесье — что известно

Полиция расследует хищение средств в Полесье — что известно

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 16:10
Мошенничество в Полесье — что известно о деле клуба Буткевича
Бывший вице-президент "Полесья" Владимир Тесля (в центре). Кадр из видео

Главное следственное управление Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора расследует уголовное производство против президента житомирского "Полесья" Геннадия Буткевича.

Речь идет о мошенничестве и завладении средствами в сумме более 220 тысяч долларов, сообщает Единый государственный реестр судебных решений.

Согласно постановлениям Печерского суда, речь идет о фактах обмана и злоупотребления доверием, установленных в ходе досудебного расследования. В материалах упоминаются сотрудники и бывшие функционеры клуба, ответственные за формирование команды и трансферы игроков. 

Геннадий Буткевич
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

По данным документов, одним из фигурантов является бывший вице-президент "Полесья" Владимир Тесля, занимавший должности спортивного и технического директора. Именно у него во время обыска изъяли имущество, включая телефон с его фамилией на чехле.

Другие фамилии в "Полесье"

Ранее в клубе также объявляли об отстранении шеф-скаута Анатолия Волкова и менеджера Ивана Трубочкина. Однако из материалов суда не ясно, связаны ли они напрямую с данным уголовным делом.

В феврале этого года Тесля был уволен из "Полесья". В прошлом его имя уже звучало в скандалах — игрок Бени Макуана утверждал, что именно Тесля не возвращал ему паспорт. 

спорт футбол УПЛ Геннадий Буткевич Полесье Нацполиция
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
