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Помер колишній футболіст Динамо та Шахтаря

2 січня 2025 10:34
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Помер Віктор Насташевський — ексфутболіст Динамо Київ
Віктор Насташевський. Фото: Footboom
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Футбольна сім'я України зазнала чергової втрати. Пішов із життя колишній нападник Віктор Насташевський.

Про це повідомила пресслужба київського "Динамо".

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Померлому колишньому футболістові було 67 років.

За час своєї кар'єри Насташевський, який був вихідцем із родини, де батько та брат були футболістами, виступав за "Динамо" Київ, "Шахтар" Донецьк, СКА Київ, "Колос" Нікополь та "Кривбас" Кривий Ріг.

"ФК "Динамо" (Київ) висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого. Земля Вам пухом, Вікторе Вікторовичу", — йдеться у повідомленні.

З січня 2011 року уродженець Караганди працював тренером-селекціонером у ДЮСШ "Динамо".

Насташевський за час футбольної кар'єри ставав чемпіоном Європи U-18 у 1976 році, був чемпіоном України у другій лізі СРСР 1980 та 1983 років.

Також форвард ставав найкращим бомбардиром другої ліги у 1983 (41 гол), 1984 (22 голи) та у 1986 (25 голів).

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