Умер Виктор Насташевский — экс-футболист Динамо Киев

Виктор Насташевский. Фото: Footboom

Футбольная семья Украины понесла очередную утрату. Ушел из жизни бывший нападающий Виктор Насташевский.

Об этом сообщила пресс-служба киевского "Динамо".

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Умершему бывшему футболисту было 67 лет.

За время своей карьеры Насташевский, который был выходцем из семьи, где отец и брат были футболистами, выступал за "Динамо" Киев, "Шахтер" Донецк, СКА Киев, "Колос" Никополь и Кривбасс Кривой Рог.

"ФК "Динамо" (Киев) выражает искренние соболезнования родным и близким умершего. Земля Вам пухом, Виктор Викторович", — говорится в сообщении.

С января 2011 года уроженец Караганды работал тренером-селекционером в ДЮСШ "Динамо".

Насташевский за время футбольной карьеру становился чемпионом Европы U-18 в 1976 году, был чемпионом Украины во второй лиге СССР в 1980-м и 1983-м.

Также форвард становился лучшим бомбардиром второй лиги в 1983 (41 гол), 1984 (22 гола) и в 1986 (25 голов).

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