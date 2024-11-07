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Помер колишній футболіст Динамо та Шахтаря Віктор Кондратов

7 листопада 2024 16:51
Станіслав Костюк - Редактор
Помер колишній гравець Динамо та Шахтаря Віктор Кондратов
Віктор Кондратов. Фото: ФК "Шахтар"
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній гравець та тренер київського "Динамо" Віктор Кондратов помер у віці 72 роки. Про це стало відомо з допису клубу на офіційному сайті.

Відповідне повідомлення зʼявилось на сайті ФК "Динамо".

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Що відомо про Віктора Кондратова

Віктор Кондратов народився у Києві та починав свою карʼєру на професійному рівні у складі "Динамо". Він грав на позиції захисника. У період з з 1969-го по 1974-й роки провів 16 матчів. 

Після виступів за київський клуб Кондратов перейшов до "Шахтаря".

Віктор Кондратов
Віктор Кондратов у матчі за "Шахтар" у 1979 році. Фото: ФК Шахтар

"Після відходу з "Динамо" Віктор Іванович виступав за донецький "Шахтар" та львівські СКА "Карпати", а, завершивши ігрову кар'єру, тренував дублюючий склад біло-синіх, "Динамо-3", а також був тренером у ДЮФШ "Динамо" імені Валерія Лобановського", — йдеться в дописі. 

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Україна смерть футбол ФК Шахтар Динамо

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