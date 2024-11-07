Вболівальник мюнхенської Баварії помер під час матчу з Бенфікою

Вболівальники "Баварії" під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Під час матчу четвертого туру Ліги чемпіонів, у якому "Баварія" з мінімальним рахунком обіграла "Бенфіку", сталася трагедія. Одного з уболівальників німецької команди було госпіталізовано.

Шанувальнику "Баварії" стало погано на початку гри, повідомляє офіційний сайт мюнхенського клубу.

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На початку поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів у Мюнхені медики отримали виклик на одну з трибун стадіону "Баварії". Вболівальник погано почував себе, йому знадобилася термінова медична допомога.

Гравці "Баварії" аплодують вболівальникам. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Деталі трагедії

Лікарі оперативно стабілізували стан чоловіка та одразу ж його госпіталізували. Однак дорогою до лікарні серце чоловіка перестало битися, реанімаційні зусилля медиків не змогли повернути вболівальника до життя. "Баварія" підтвердила, що людина померла в автомобілі швидкої допомоги.

Вболівальники, які залишилися на стадіоні, на знак поваги та жалоби припинили активну підтримку команд до фінального свистка. "Баварія" у цьому матчі здобула перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Джамал Мусіала у середині другого тайму.

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