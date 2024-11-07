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Болельщик Баварии умер прямо во время матча Лиги чемпионов

7 ноября 2024 10:19
Станислав Костюк - Редактор
Болельщик мюнхенской Баварии скончался во время матча с Бенфикой
Болельщики "Баварии" во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Станислав Костюк - Редактор

Во время матча четвертого тура Лиги чемпионов, в котором "Бавария" с минимальным счетом обыграла "Бенфику", произошла трагедия. Один из болельщиков немецкой команды был госпитализирован.

Поклоннику "Баварии" стало плохо в начале игры, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба. 

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В самом начале поединка четвертого тура Лиги чемпионов в Мюнхене медики получили вызов на одну из трибун стадиона "Баварии". Болельщик плохо себя почувствовал, ему понадобилась срочная медицинская помощь. 

Бавария
Игроки "Баварии" аплодируют болельщикам. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Детали трагедии 

Врачи оперативно стабилизировали состояние мужчины и сразу же его госпитализировали. Однако по дороге в больницу сердце мужчины перестало биться, реанимационные усилия медиков не смогли вернуть болельщика к жизни. "Бавария" подтвердила, что человек скончался в автомобиле скорой помощи. 

Болельщики, которые остались на стадионе, в знак уважения и траура прекратили активную поддержку команд до самого финального свистка. "Бавария" в этом матче одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Джамал Мусиала в середине второго тайма. 

Напомним, "Барселона" изучает возможность бесплатно пригласить форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха. 

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спорт футбол Бенфика Лига чемпионов Бавария

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