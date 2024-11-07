Умер бывший игрок Динамо и Шахтера Виктор Кондратов

Виктор Кондратов. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Виктор Кондратов скончался в возрасте 72 лет. Об этом стало известно из сообщения клуба на официальном сайте.

Соответствующее сообщение появилось на сайте ФК "Динамо".

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Виктор Кондратов родился в Киеве и начинал свою карьеру на профессиональном уровне в составе "Динамо". Он играл на позиции защитника. В период с 1969 по 1974 годы провел 16 матчей.

После выступлений за киевский клуб Кондратов перешел в "Шахтер".

Виктор Кондратов в матче за "Шахтер" в 1979 году. Фото: ФК Шахтер

"После ухода из "Динамо" Виктор Иванович выступал за донецкий "Шахтер" и львовские СКА "Карпаты", а завершив игровую карьеру, тренировал дублирующий состав бело-синих, "Динамо-3", а также был тренером в ДЮФШ" "Динамо" имени Валерия Лобановского", — говорится в сообщении.

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