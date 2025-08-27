Помер Сергій Парастаєв — колишній гравець Дніпра

Сергій Парастаєв. Фото: Асоціація футболу Миколаївської області

Втрату поніс світ українського футболу, який втратив колишнього гравця "Дніпра". 26 серпня на 67-му році життя помер Сергій Парастаєв.

Про смерть колишнього футболіста повідомила Асоціація футболу Миколаївської області.

Помер колишній український футболіст

Парастаєв народився в Руставі, Грузія, а почав свою кар’єру в кокчетавському "Торпедо", після чого він виступав у Росії за томський "Манометр" і магнітогорський "Металург". У 1986 році за рекомендацією відомого тренера Миколи Павлова, який потім тренував "Ворсклу" та "Маріуполь", грав у дніпропетровському "Дніпрі". Згодом наставник "Суднобудівника" із Миколаєва Євген Кучеревський запросив Сергія до себе.

Далі в кар’єрі були кемеровський "Кузбас" та орджонікідзевський "Спартак", вінницьку "Ниву", житомирське "Полісся", але згодом він повернувся до "Суднобудівника", де за неповні п’ять сезонів провів 152 матчі і відзначився 12 м’ячами.

У 31 рік, в 1992 році, Парастаєв через розрив ахіллесового сухожилля завершив ігрову кар’єру. Після цього він довгі роки очолював підприємство "Миколаїврибпром".

