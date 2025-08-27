Умер Сергей Парастаев — бывший игрок Днепра

Сергей Парастаев. Фото: Ассоциация футбола Николаевской области

Потерю понес мир украинского футбола, который потерял бывшего игрока "Днепра". 26 августа на 67-м году жизни скончался Сергей Парастаев.

О смерти бывшего футболиста сообщила Ассоциация футбола Николаевской области.

Реклама

Читайте также:

Умер бывший украинский футболист

Парастаев родился в Рустави, Грузия, а начал свою карьеру в кокчетавском "Торпедо", после чего он выступал в России за томский "Манометр" и магнитогорский "Металлург". В 1986 году по рекомендации известного тренера Николая Павлова, который затем тренировал "Ворсклу" и "Мариуполь", играл в днепропетровском "Днепре". Впоследствии наставник "Судостроителя" из Николаева Евгений Кучеревский пригласил Сергея к себе.

Далее в карьере были кемеровский "Кузбасс" и орджоникидзевский "Спартак", винницкая "Нива", житомирское "Полесье", но впоследствии он вернулся в "Судостроитель", где за неполные пять сезонов провел 152 матча и отметился 12 мячами.

В 31 год, в 1992 году, Парастаев из-за разрыва ахиллесова сухожилия завершил игровую карьеру. После этого он долгие годы возглавлял предприятие "Николаеврыбпром".

Напомним, житомирское "Полесье" подпишет звездных новичков, за которых не придется платить.

У киевского "Динамо" очень малые шансы остаться в Лиге Европы, но они есть — где и когда смотреть ответный матч против "Маккаби".

Известно, на какой стадии находится конфликт Ильи Забарного и Матвея Сафонова в "ПСЖ".