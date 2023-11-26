Помер колишній головний тренер Барселони, Тоттенгема та Англії

Террі Венейблс. Фото: twitter.com/England

Помер колишній головний тренер низки топових команд Террі Венейблс. Померлому фахівцеві було 80 років.

Про смерть тренера повідомило Sky Sports.

Читайте також:

Террі Венейблс. Фото: twitter.com/England

Помер Террі Венейблс

25 листопада помер 80-річний колишній футболіст та головний тренер збірної Англії.

Родина Венейблса на наступний день розповіла, що тренер помер після тривалої хвороби.

За час футбольної кар’єри Венейблс виступав за "Челсі", "Тоттенгем", "Крістал Пелас" і КПР. Також він провів два матчі за збірну Англії.

Як тренер фахівець очолював "Крістал Пелас", КПР, "Барселону", "Тоттенгем", "Портсмут", "Лідс" та "Мідлсбро".

Венейблс двічі тренував збірну Англії (1993-1996, 2006-2007). Його команда 1996 року дійшла до півфіналу домашнього чемпіонату Європи. У 2007-му він завершив свою кар’єру.

З "Барселоною" Венейблс виграв Ла Лігу і дійшов до фіналу Кубка європейських чемпіонів 1985/86.

Нагадаємо, "Евертон" може продати Миколенка вже у січні — є покупець.

Георгій Судаков визначився із новим клубом — про що йдеться.

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику.

Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року.