Умер бывший главный тренер Барселоны, Тоттенхэма и Англии
Умер бывший главный тренер ряда топовых команд Терри Венейблс. Умершему специалисту было 80 лет.
О смерти тренера сообщило Sky Sports.
Умер Терри Венейблс
25 ноября скончался 80-летний бывший футболист и главный тренер сборной Англии.
Семья Венейблса на следующий день рассказала, что тренер скончался после продолжительной болезни.
За время футбольной карьеры Венейблс выступал за "Челси", "Тоттенхэм", "Кристалл Пелас" и КПР. Также он провел два матча за сборную Англии.
Как тренер специалист возглавлял "Кристалл Пелас", КПР, "Барселону", "Тоттенхэм", "Портсмут", "Лидс" и "Мидлсбро".
Венейблс дважды тренировал сборную Англии (1993–1996, 2006–2007). Его команда в 1996 году дошла до полуфинала домашнего чемпионата Европы. В 2007 году он завершил свою карьеру.
С "Барселоной" Венейблс выиграл Ла Лигу и дошел до финала Кубка европейских чемпионов 1985/86.
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