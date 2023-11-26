Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Умер бывший главный тренер Барселоны, Тоттенхэма и Англии arrow

Умер бывший главный тренер Барселоны, Тоттенхэма и Англии

26 ноября 2023 17:24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Умер бывший главный тренер Барселоны, Тоттенхэма и Англии
Терри Венейблс. Фото: twitter.com/England
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Умер бывший главный тренер ряда топовых команд Терри Венейблс. Умершему специалисту было 80 лет.

О смерти тренера сообщило Sky Sports.

Читайте также:
Терри Венейблс
Терри Венейблс. Фото: twitter.com/England

Умер Терри Венейблс

25 ноября скончался 80-летний бывший футболист и главный тренер сборной Англии.

Семья Венейблса на следующий день рассказала, что тренер скончался после продолжительной болезни.

За время футбольной карьеры Венейблс выступал за "Челси", "Тоттенхэм", "Кристалл Пелас" и КПР. Также он провел два матча за сборную Англии.

Как тренер специалист возглавлял "Кристалл Пелас", КПР, "Барселону", "Тоттенхэм", "Портсмут", "Лидс" и "Мидлсбро".

Венейблс дважды тренировал сборную Англии (1993–1996, 2006–2007). Его команда в 1996 году дошла до полуфинала домашнего чемпионата Европы. В 2007 году он завершил свою карьеру.

С "Барселоной" Венейблс выиграл Ла Лигу и дошел до финала Кубка европейских чемпионов 1985/86.

Напомним, "Эвертон" может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель.

Георгий Судаков определился с новым клубом — о чем идет речь.

Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике.

Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме