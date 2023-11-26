Умер бывший главный тренер Барселоны, Тоттенхэма и Англии

Терри Венейблс. Фото: twitter.com/England

Умер бывший главный тренер ряда топовых команд Терри Венейблс. Умершему специалисту было 80 лет.

О смерти тренера сообщило Sky Sports.

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Терри Венейблс. Фото: twitter.com/England

Умер Терри Венейблс

25 ноября скончался 80-летний бывший футболист и главный тренер сборной Англии.

Семья Венейблса на следующий день рассказала, что тренер скончался после продолжительной болезни.

За время футбольной карьеры Венейблс выступал за "Челси", "Тоттенхэм", "Кристалл Пелас" и КПР. Также он провел два матча за сборную Англии.

Как тренер специалист возглавлял "Кристалл Пелас", КПР, "Барселону", "Тоттенхэм", "Портсмут", "Лидс" и "Мидлсбро".

Венейблс дважды тренировал сборную Англии (1993–1996, 2006–2007). Его команда в 1996 году дошла до полуфинала домашнего чемпионата Европы. В 2007 году он завершил свою карьеру.

С "Барселоной" Венейблс выиграл Ла Лигу и дошел до финала Кубка европейских чемпионов 1985/86.

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