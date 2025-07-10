Помер видатний футболіст Степан Юрчишин

Помер легендарний український футболіст — що про нього відомо
У четвер, 10 липня, на 68-му році життя помер Степан Юрчишин — видатний футболіст, легенда львівських "Карпат" і один з найяскравіших бомбардирів в історії українського футболу.
Про це повідомила пресслужба ФК "Карпати" Львів.
Помер Степан Юрчишин
Юрчишин був не просто гравцем — він став символом львівського клубу. У сезоні 1979 року встановив рекорд Першої ліги СРСР, забивши 42 голи, і досі залишається найрезультативнішим нападником цього турніру.
Упродовж кар’єри захищав кольори ЦСКА (Москва), "Динамо" (Київ), "Пахтакора", СКА Львів, "Торпедо" (Луцьк) і "Поділля" (Хмельницький), а також провів чотири матчі у складі збірної СРСР.
Після завершення кар’єри Федорович залишився відданим "Карпатам": працював тренером, спортивним директором, а також був депутатом Львівської обласної ради.
ФК "Карпати" висловив щирі співчуття рідним і близьким Юрчишина, зазначивши, що він назавжди залишиться в серцях уболівальників і в історії українського футболу.
Про час і місце прощання з легендою клуб повідомить згодом.
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