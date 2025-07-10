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Головна Спорт Помер легендарний український футболіст — що про нього відомо

Помер легендарний український футболіст — що про нього відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 19:44
Помер видатний футболіст Степан Юрчишин
Степан Юрчишин. Фото: ФК Карпати

У четвер, 10 липня, на 68-му році життя помер Степан Юрчишин — видатний футболіст, легенда львівських "Карпат" і один з найяскравіших бомбардирів в історії українського футболу.

Про це повідомила пресслужба ФК "Карпати" Львів.

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Помер Степан Юрчишин

Юрчишин був не просто гравцем — він став символом львівського клубу. У сезоні 1979 року встановив рекорд Першої ліги СРСР, забивши 42 голи, і досі залишається найрезультативнішим нападником цього турніру.

Упродовж кар’єри захищав кольори ЦСКА (Москва), "Динамо" (Київ), "Пахтакора", СКА Львів, "Торпедо" (Луцьк) і "Поділля" (Хмельницький), а також провів чотири матчі у складі збірної СРСР.

Після завершення кар’єри Федорович залишився відданим "Карпатам": працював тренером, спортивним директором, а також був депутатом Львівської обласної ради.

ФК "Карпати" висловив щирі співчуття рідним і близьким Юрчишина, зазначивши, що він назавжди залишиться в серцях уболівальників і в історії українського футболу.

Про час і місце прощання з легендою клуб повідомить згодом.

Нагадаємо, команда Олександра Шовковського не повернеться до Києва щонайменше протягом найближчого місяця.

Тим часом у столичній команді назрів скандал через стосунки двох гравців.

У Андрія Луніна виникли проблеми, які можуть призвести до відходу українця з "Реала".

Юлія Левченко продовжує радувати шанувальників новими, яскравими образами та свіжою красою.

смерть спорт футбол львів Карпати Львів
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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