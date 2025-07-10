Умер выдающийся футболист Степан Юрчишин

Степан Юрчишин. Фото: ФК Карпаты

В четверг, 10 июля, на 68-м году жизни скончался Степан Юрчишин - выдающийся футболист, легенда львовских "Карпат" и один из самых ярких бомбардиров в истории украинского футбола.

Об этом сообщила пресс-служба ФК "Карпаты" Львов.

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Юрчишин был не просто игроком — он стал символом львовского клуба. В сезоне 1979 года установил рекорд Первой лиги СССР, забив 42 гола, и до сих пор остается самым результативным нападающим этого турнира.

На протяжении карьеры защищал цвета ЦСКА (Москва), "Динамо" (Киев), "Пахтакора", СКА Львов, "Торпедо" (Луцк) и "Подолье" (Хмельницкий), а также провел четыре матча в составе сборной СССР.

После завершения карьеры Федорович остался преданным "Карпатам": работал тренером, спортивным директором, а также был депутатом Львовского областного совета.

ФК "Карпаты" выразил искренние соболезнования родным и близким Юрчишина, отметив, что он навсегда останется в сердцах болельщиков и в истории украинского футбола.

О времени и месте прощания с легендой клуб сообщит позже.

Напомним, команда Александра Шовковского не вернется в Киев как минимум в течение ближайшего месяца.

Тем временем в столичной команде назрел скандал из-за отношений двух игроков.

У Андрея Лунина возникли проблемы, которые могут привести к уходу украинца из "Реала".

Юлия Левченко продолжает радовать поклонников новыми, яркими образами и свежей красотой.