Пішла з життя найстарша у світі олімпійська чемпіонка — як її звали

Олімпійська чемпіонка Агнес Келеті. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Вона у свій час стала найуспішнішою гімнасткою країни. Їй забороняли брати участь у змаганнях через її походження, але це її не зупинило.

Померла найстарша у світі олімпійська чемпіонка, представниця Угорщини Агнес Келеті, повідомляє AFP.

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Що відомо про Агнес Келеті

Агнес Келеті померла 2 січня в лікарні Будапешта. Минулого тижня її госпіталізували з пневмонією.

Келеті була найуспішнішою гімнасткою Угорщини. Вже після настання 30-річчя вона виборола 10 олімпійських медалей.

Вона займалася спортом передусім задля того, щоб вирватись за межі "залізної завіси" комуністичної Угорщини.

Важливо те, що у 1940 році Келеті заборонили брати участь у спортивній діяльності через єврейське походження. У 1944 році вона змогла уникнути депортації до концтабору. Маючи фальшиві документи, вона видавала себе за молоду християнку.

Після завершення кар'єри вона працювала вчителем фізкультури, а також тренувала збірну Ізраїля.

Вона повернулася на батьківщину лише у 2015 році.

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