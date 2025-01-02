Ушла из жизни старейшая в мире олимпийская чемпионка — как ее звали

Олимпийская чемпионка Агнес Келети. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Она в свое время стала самой успешной гимнасткой страны. Ей запрещали участвовать в соревнованиях из-за ее происхождения, но это ее не остановило.

Умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка, представительница Венгрии Агнес Келети, сообщает AFP.

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Что известно об Агнес Келети

Агнес Келети скончалась 2 января в больнице Будапешта. На прошлой неделе ее госпитализировали с пневмонией.

Келети была самой успешной гимнасткой Венгрии. Уже после наступления 30-летия она завоевала 10 олимпийских медалей.

Она занималась спортом прежде всего для того, чтобы вырваться за пределы "железного занавеса" коммунистической Венгрии.

Важно то, что в 1940 году Келети запретили участвовать в спортивной деятельности из-за еврейского происхождения. В 1944 году она смогла избежать депортации в концлагерь. Имея фальшивые документы, она выдавала себя за молодую христианку.

После окончания карьеры она работала учителем физкультуры, а также тренировала сборную Израиля.

Она вернулась на родину только в 2015 году.

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