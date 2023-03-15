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"Ліверпуль" готується до прориву в матчі 1/8 ЛЧ із "Реалом"

15 березня 2023 11:11
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Реал проти Ліверпуля — де і коли дивитись матч 1/8 Ліги чемпіонів
Англійці спробують обіграти господарів поля в Мадриді з великим рахунком
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У поєдинку у відповідь 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Реал" прийме в Мадриді англійський "Ліверпуль". Команді Юргена Клоппа залишається сподіватися на диво, щоб пройти до чвертьфіналу турніру.

Іспанці виграли перший матч на "Енфілді" з рахунком 5:2, нагадують Новини.LIVE.

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"Ліверпуль" зумів забити два голи у дебюті матчу проти "Реала" на своєму полі. Прекрасний гандикап мав забезпечити перемогу "червоних", але потім іспанці прокинулися та забили супернику стільки, скільки захотіли. Команда Анчелотті майже вирішила завдання з виходу до чвертьфіналу, але англійці напевно спробують показати свій найкращий футбол у матчі-відповіді.

Де і коли дивитися онлайн матч 1/8 ЛЧ "Реал" — "Ліверпуль"

У середу, 15 березня, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді відбудеться поєдинок у відповідь 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. О 22:00 за київським часом німецький арбітр Фелікс Цваєр виведе на поле футболістів "Реала" та "Ліверпуля".

Українські вболівальники зможуть переглянути матч ЛЧ онлайн. Він буде доступний на медіасервісі Megogo.

Анонс матчу "Реал" — "Ліверпуль"

Команда Карло Анчелотті практично забезпечила собі місце у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Проте "Ліверпуль" матиме шанс як мінімум на те, щоб забити супернику кілька голів. Після першого поєдинку у цій парі мадридці провели низку невдалих матчів. "Реал" поступився вдома "Барселоні" (0:1) у півфіналі Кубка Іспанії, не зумів обіграти "Атлетіко" (1:1) та "Бетіс" (0:0) у Прімері. Від "Еспаньйолу" пропустив першим, але зумів обіграти суперника з рахунком 3:1.

Мадридці пропустив у чотирьох із п'яти своїх останніх поєдинків. "Реалу" залишається сподіватися на те, що у матчі з "Ліверпулем" вони не лише пропустять, а й заб'ють. Повернення Каріма Бензема допоможе іспанцям.

"Ліверпуль" провів проти "Реала" десять матчів у ЛЧ і зумів виграти лише три з них за шести поразок. Мадридці обігравали "червоних" у двох фіналах турніру, вибували їх із чвертьфіналу, громили на стадії групового етапу. Справа вже не лише у супернику, а й у психології "Ліверпуля". Сумнівно, що команді Клоппа вдасться помститися "бланкос" в Мадриді.

При цьому англійці залишаються нестабільним колективом із поганою обороною. Розгромити "МЮ" та програти "Борнмуту" — це на кшталт нинішнього "Ліверпуля".

Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.

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