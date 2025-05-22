Постекоглу натякнув на відхід із Тоттенгема після фіналу Ліги Європи

Тренер Анже Постекоглу під час церемонії нагородження. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В англійському фіналі Ліги Європи "Тоттенгем" із мінімальним рахунком обіграв "Манчестер Юнайтед". Результат протистояння вирішив автогол одного з найдосвідченіших футболістів "червоних дияволів".

Головний тренер "Тоттенгема" Ангелос Постекоглу пояснив, чому не сумнівався в перемозі своєї команди, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Фінал Ліги Європи за участю двох англійських команд, які посідають в АПЛ 16 та 17 місця в турнірній таблиці, розчарував уболівальників, які розкритикували суперників за обережну гру та велику кількість помилок. Шанувальники "Тоттенгема" стали винятком, їхня команда завоювала перший трофей за довгі роки. Однак у головного тренера "шпор" після матчу були суперечливі емоції.

Що Постекоглу сказав про гру "Тоттенгема"

Наставник лондонської команди визнав, що ще в середині сезону зробив ставку саме на перемогу в Лізі Європи. Він відчув, що "шпори" можуть вибороти цей трофей і таким чином скрасити загалом невдалий для себе сезон.

Анже Постекоглу святкує перемогу з Педро Порро. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Ангелос Постекоглу перервав тривалу серію "Тоттенгема" без титулів, але це може не врятувати його від відставки. Наставник визнав, що готовий до такого розвитку подій. Він збирається відсвяткувати перемогу з гравцями на святковому параді, після чого чекатиме на зустріч із керівництвом клубу.

"Я завжди вважав, що футбол у плей-оф — це зовсім інший рівень порівняно з чемпіонатом. У таких матчах усе вирішують чітка структура, віра в себе, грамотна стратегія та ключові епізоди. Важливо вміти стримувати суперника, зводити його шанси до мінімуму і надійно діяти в обороні", — заявив Постекоглу.

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