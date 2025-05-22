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Постекоглу назвал причину невыразительной игры Тоттенхэма

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Дата публикации 22 мая 2025 09:09
Постекоглу намекнул на уход из Тоттенхэма после финала Лиги Европы
Тренер Анже Постекоглу во время церемонии награждения. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В английском финале Лиги Европы "Тоттенхэм" с минимальным счетом обыграл "Манчестер Юнайтед". Исход противостояния решил автогол одного из самых опытных футболистов "красных дьяволов". 

Главный тренер "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу объяснил, почему не сомневался в победе своей команды, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Финал Лиги Европы с участием двух английских команд, которые занимают в АПЛ 16 и 17 места в турнирной таблице, разочаровал болельщиков, которые раскритиковали соперников за осторожную игру и большое количество ошибок. Поклонники "Тоттенхэма" стали исключением, их команда завоевала первый трофей за долгие годы. Однако у главного тренера "шпор" после матча были противоречивые эмоции. 

Что Постекоглу сказал об игре "Тоттенхэма" 

Наставник лондонской команды признал, что еще в середине сезона сделал ставку именно на победу в Лиге Европы. Он почувствовал, что "шпоры" могут завоевать этот трофей и таким образом скрасить в целом неудачный для себя сезон.

Анже Постекоглу
Анже Постекоглу празднует победу с Педро Порро. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Ангелос Постекоглу прервал длительную серию "Тоттенхэма" без титулов, но это может не спасти его от отставки. Наставник признал, что готов к такому развитию событий. Он собирается отпраздновать победу с игроками на праздничном параде, после чего будет ждать встречу с руководством клуба. 

"Я всегда считал, что футбол в плей-офф — это совсем другой уровень по сравнению с чемпионатом. В таких матчах все решают четкая структура, вера в себя, грамотная стратегия и ключевые эпизоды. Важно уметь сдерживать соперника, сводить его шансы к минимуму и надежно действовать в обороне", — заявил Постекоглу. 

Напомним, Георгий Бущан попал в неприятную ситуацию в Саудовской Аравии. 

Каталонская "Барселона" направит английскому "Ливерпулю" предложение по трансферу одного из игроков. 

Юрий Вернидуб собирается уйти из "Кривбасса" и продолжить карьеру в другом известном клубе. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Лига Европы Тоттенхэм
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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