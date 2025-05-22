Постекоглу намекнул на уход из Тоттенхэма после финала Лиги Европы

Тренер Анже Постекоглу во время церемонии награждения. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В английском финале Лиги Европы "Тоттенхэм" с минимальным счетом обыграл "Манчестер Юнайтед". Исход противостояния решил автогол одного из самых опытных футболистов "красных дьяволов".

Главный тренер "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу объяснил, почему не сомневался в победе своей команды, сообщает официальный сайт УЕФА.

Реклама

Читайте также:

Финал Лиги Европы с участием двух английских команд, которые занимают в АПЛ 16 и 17 места в турнирной таблице, разочаровал болельщиков, которые раскритиковали соперников за осторожную игру и большое количество ошибок. Поклонники "Тоттенхэма" стали исключением, их команда завоевала первый трофей за долгие годы. Однако у главного тренера "шпор" после матча были противоречивые эмоции.

Что Постекоглу сказал об игре "Тоттенхэма"

Наставник лондонской команды признал, что еще в середине сезона сделал ставку именно на победу в Лиге Европы. Он почувствовал, что "шпоры" могут завоевать этот трофей и таким образом скрасить в целом неудачный для себя сезон.

Анже Постекоглу празднует победу с Педро Порро. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Ангелос Постекоглу прервал длительную серию "Тоттенхэма" без титулов, но это может не спасти его от отставки. Наставник признал, что готов к такому развитию событий. Он собирается отпраздновать победу с игроками на праздничном параде, после чего будет ждать встречу с руководством клуба.

"Я всегда считал, что футбол в плей-офф — это совсем другой уровень по сравнению с чемпионатом. В таких матчах все решают четкая структура, вера в себя, грамотная стратегия и ключевые эпизоды. Важно уметь сдерживать соперника, сводить его шансы к минимуму и надежно действовать в обороне", — заявил Постекоглу.

Напомним, Георгий Бущан попал в неприятную ситуацию в Саудовской Аравии.

Каталонская "Барселона" направит английскому "Ливерпулю" предложение по трансферу одного из игроков.

Юрий Вернидуб собирается уйти из "Кривбасса" и продолжить карьеру в другом известном клубе.