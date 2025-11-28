Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Повернення Реброва в Динамо — наскільки це можливо

Повернення Реброва в Динамо — наскільки це можливо

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 15:31
Ребров може повернутися в Динамо — коли це стане можливим
Вісенте Гомес (ліворуч) та Сергій Ребров у збірній України. Фото: УНІАН

У київському "Динамо" сталася тренерська відставка просто посеред сезону. Президент клубу Ігор Суркіс звільнив Олександра Шовковського не чекаючи паузи в чемпіонаті України.

Одним із претендентів на посаду нового наставника "біло-синіх" є Сергій Ребров, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ігор Костюк став виконувачем обов'язків головного тренера "Динамо" після відставки Олександра Шовковського. Не виключено, що наставник команди "біло-синіх" U-19 повернеться до управління юнацьким колективом після закінчення нинішнього сезону. Пошуки постійного нового головного тренера для чемпіонів України вже ведуться.

Сергей Ребров
Сергій Ребров у "Динамо". Фото: УНІАН

Повернення Реброва в "Динамо"

Головний тренер збірної України завжди є одним із варіантів для Ігоря Суркіса. З ім'ям Сергія Реброва пов'язаний один із найуспішніших відрізків у новітній історії "Динамо". Під керівництвом свого колишнього гравця "біло-сині" двічі перемагали в чемпіонаті та Кубку України, вигравали Суперкубок країни. Реброва керував "Динамо" з 2014 по 2017 роки.

Контракт 51-річного наставника з Українською Асоціацією футболу діє до літа 2026 року. Він має вивести національну команду на Кубок Світу, після якого навряд чи продовжить угоду. Однак Ребров може піти зі збірної ще раніше: у разі поразки від Швеції, Польщі або Албанії в стикових поєдинках за право вийти на Мундіаль.

У послугах Реброва зацікавлені клуби з Польщі, ОАЕ, Угорщини та Саудівської Аравії. Але не виключено, що наставник, який нещодавно знову став батьком, обере варіант із "Динамо".

Нагадаємо, стали відомі прізвища тренерів, які допоможуть Ігорю Костюку в київському "Динамо".

Наставник "Шахтаря" Арда Туран звернувся до Олександра Шовковського після звільнення з київської команди.

В англійському "Ліверпулі" теж може змінитися головний тренер, Арне Слот зіткнувся з ультиматумом.

COVID-паспорта футбол Збірна України з футболу Динамо Сергій Ребров тренер
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації