Ребров може повернутися в Динамо — коли це стане можливим

У київському "Динамо" сталася тренерська відставка просто посеред сезону. Президент клубу Ігор Суркіс звільнив Олександра Шовковського не чекаючи паузи в чемпіонаті України.
Одним із претендентів на посаду нового наставника "біло-синіх" є Сергій Ребров, повідомляє портал Новини.LIVE.
Ігор Костюк став виконувачем обов'язків головного тренера "Динамо" після відставки Олександра Шовковського. Не виключено, що наставник команди "біло-синіх" U-19 повернеться до управління юнацьким колективом після закінчення нинішнього сезону. Пошуки постійного нового головного тренера для чемпіонів України вже ведуться.
Повернення Реброва в "Динамо"
Головний тренер збірної України завжди є одним із варіантів для Ігоря Суркіса. З ім'ям Сергія Реброва пов'язаний один із найуспішніших відрізків у новітній історії "Динамо". Під керівництвом свого колишнього гравця "біло-сині" двічі перемагали в чемпіонаті та Кубку України, вигравали Суперкубок країни. Реброва керував "Динамо" з 2014 по 2017 роки.
Контракт 51-річного наставника з Українською Асоціацією футболу діє до літа 2026 року. Він має вивести національну команду на Кубок Світу, після якого навряд чи продовжить угоду. Однак Ребров може піти зі збірної ще раніше: у разі поразки від Швеції, Польщі або Албанії в стикових поєдинках за право вийти на Мундіаль.
У послугах Реброва зацікавлені клуби з Польщі, ОАЕ, Угорщини та Саудівської Аравії. Але не виключено, що наставник, який нещодавно знову став батьком, обере варіант із "Динамо".
