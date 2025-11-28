Видео
Возвращение Реброва в Динамо — насколько это возможно

Дата публикации 28 ноября 2025 15:31
Ребров может вернуться в Динамо — когда это станет возможным
Висенте Гомес (слева) и Сергей Ребров в сборной Украины. Фото: УНИАН

В киевском "Динамо" произошла тренерская отставка прямо посреди сезона. Президент клуба Игорь Суркис уволил Александра Шовковского не дожидаясь паузы в чемпионате Украины. 

Одним из претендентов на пост нового наставника "бело-синих" является Сергей Ребров, сообщает портал Новини.LIVE

Игорь Костюк стал исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" после отставки Александра Шовковского. Не исключено, что наставник команды "бело-синих" U-19 вернется к управлению юношеским коллективом по окончанию нынешнего сезона. Поиски постоянного нового главного тренера для чемпионов Украины уже ведутся. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров в "Динамо". Фото: УНИАН

Возвращение Реброва в "Динамо" 

Главный тренер сборной Украины всегда является одним из вариантов для Игоря Суркиса. С именем Сергея Реброва связан один из самых успешных отрезков в новейшей истории "Динамо". Под руководством своего бывшего игрока "бело-синие" дважды побеждали в чемпионате и Кубке Украины, выигрывали Суперкубок страны. Реброва руководил "Динамо" с 2014 по 2017 годы. 

Контракт 51-летнего наставник с Украинской Ассоциацией футбола действует до лета 2026 года. Он должен вывести национальную команду на Кубок Мира, после которого вряд ли продлит соглашение. Однако Ребров может уйти из сборной еще раньше: в случае поражения от Швеции, Польши или Албании в стыковых поединках за право выйти на Мундиаль. 

В услугах Реброва заинтересованы клубы из Польши, ОАЭ, Венгрии и Саудовской Аравии. Но не исключено, что наставник, который недавно снова стал отцом, выберет вариант с "Динамо". 

Напомним, стали известны фамилии тренеров, которые помогут Игорю Костюка в киевском "Динамо". 

Наставник "Шахтера" Арда Туран обратился к Александру Шовковскому после увольнения из киевской команды. 

В английском "Ливерпуле" тоже может поменяться главный тренер, Арне Слот столкнулся с ультиматумом

