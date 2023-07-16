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Президент футбольного клубу звабив дружину арбітра, який "засудив" його команду

16 липня 2023 18:26
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Агабекян Карен
редактор
Президент футбольного клубу звабив дружину арбітра, який "засудив" його команду
Суддя Феліпе Ліма та президент "Крузейро" Серхіо Сантос Родрігес. Фото: portaldoholanda.com.br
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Бразилії невдоволення роботою арбітра привело до серйозних проблем. Через суддівство можуть розпастися дві родини.

Винним у цьому став мстивий президент "Крузейро" Серхіо Сантос Родрігес, повідомляє Terra.

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Зазначимо, що власником бразильського "Крузейро" є легендарний футболіст та володар "золотого м’яча" Роналдо. Але справами керує Родрігес, якого у 2020 році вибрали на посаду президента до грудня 2023-го.

 

 

Зрада та бразильські серіали

Почалася історія в фінальному матчі Ліги Мінейро між "Крузейро" та "Атлетіко Мінейро". Команда Родрігеса програла (1:3), а у президента були претензії до арбітра Феліпе Ліми.

Як же було неочікувано через деякий час побачити в одному з нічних клубів в обіймах одруженого батька трьох дітей Родрігеса дружину футбольного судді Ліми. Пара дуже мило воркувала, обіймалася та цілувалася.

Джерела зазначили, що Родрігес таким чином мстив арбітру за його роботу. Тепер обидвом сім’ям потрібно вирішити, як бути в цій делікатній ситуації.

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