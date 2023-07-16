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Президент футбольного клуба соблазнил жену арбитра, "засудившего" его команду

16 июля 2023 18:26
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Агабекян Карен
редактор
Президент футбольного клуба соблазнил жену арбитра, "засудившего" его команду
Судья Фелипе Лима и президент "Крузейро" Серхио Сантос Родригес. Фото: portaldoholanda.com.br
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Бразилии недовольство работой арбитра привело к серьезным проблемам. Из-за судейства могут распасться две семьи.

Виновным в этом стал мстительный президент "Крузейро" Серхио Сантос Родригес, сообщает Terra .

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Отметим, что владельцем бразильского "Крузейро" является легендарный футболист и обладатель "золотого мяча" Роналдо. Но делами руководит Родригес, которого в 2020 году избрали в президенты до декабря 2023-го.

 

 

Измена и бразильские сериалы

Началась история в финальном матче Лиги Минейро между "Крузейро" и "Атлетико Минейро". Команда Родригеса проиграла (1:3), а у президента были претензии к арбитру Фелипе Лиме.

Как же было неожиданно спустя некоторое время увидеть в одном из ночных клубов в объятиях женатого отца троих детей Родригеса жену футбольного судьи Лимы. Пара очень мило ворковала, обнималась и целовалась.

Источники отметили, что Родригес таким образом мстил арбитру за его работу. Теперь обеим семьям нужно решить, как быть в этой щекотливой ситуации.

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