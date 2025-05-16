Скандал у ФІФА — УЄФА в люті через візит Інфантіно до Трампа

Президент УЄФА Александер Чеферін. Фото: Reuters/Umit Bektas

Президент УЄФА Александр Чеферін та голова Футбольної асоціації Англії Деббі Г'юїтт залишили Конгрес ФІФА в Асунсьйоні після резонансного запізнення Джанні Інфантіно.

Захід стартував із тригодинною затримкою через те, що глава ФІФА прибув пізніше через візит на Близький Схід, де брав участь у подіях із Дональдом Трампом, повідомляє NY Times.

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Запізнення Джанні Інфантіно призвело до перенесення засідання Ради ФІФА. Замість очної зустрічі в Парагваї воно пройшло онлайн ще минулого тижня. Частина делегатів, зокрема вісім членів УЄФА, взагалі не повернулися до зали після зміни графіка.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Cesar Olmedo

УЄФА сприйняв це як зневагу до футболу. В офіційній заяві Спілки зазначено, що такі раптові коригування порядку денного заради приватних політичних інтересів "завдають шкоди футболу та ставлять гру на друге місце". Також було висловлено подяку приймаючій стороні — Парагваю та КОНМЕБОЛ — за організацію події.

Члени УЄФА вирішили покинути Конгрес згідно з початковим розкладом, щоб підкреслити: інтереси гри важливіші за будь-які дипломатичні жести.

Інфантіно все пояснив, але нікого не переконав

Президент ФІФА спробував виправдатися за затримку. Він заявив, що ухвалює рішення в інтересах організації та послався на важливі зустрічі, пов'язані з прийдешніми чемпіонатами світу в Саудівській Аравії (2034), США, Канаді та Мексиці (2026), а також Клубним ЧС 2025 року.

За його словами, у Досі відбулися ключові обговорення щодо цих турнірів, а запізнення пов'язане з проблемою з рейсом. Проте тон реакції європейських делегатів дав зрозуміти: не всі прийняли пояснення президента ФІФА за достатнє.

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