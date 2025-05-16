Скандал в ФИФА — УЕФА в ярости из-за визита Инфантино к Трампу

Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: Reuters/Umit Bektas

Президент УЕФА Александр Чеферин и глава Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт покинули Конгресс ФИФА в Асунсьоне после резонансного опоздания Джанни Инфантино.

Мероприятие стартовало с трехчасовой задержкой из-за того, что глава ФИФА прибыл позже из-за визита на Ближний Восток, где участвовал в событиях с Дональдом Трампом, сообщает NY Times.

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Опоздание Джанни Инфантино привело к переносу заседания Совета ФИФА. Вместо очной встречи в Парагвае оно прошло онлайн еще на прошлой неделе. Часть делегатов, в том числе восемь членов УЕФА, вообще не вернулись в зал после изменения графика.

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Cesar Olmedo

УЕФА воспринял это как пренебрежение к футболу. В официальном заявлении Союза значится, что подобные внезапные корректировки повестки ради частных политических интересов "наносят вред футболу и ставят игру на второе место". Также была выражена благодарность принимающей стороне — Парагваю и КОНМЕБОЛ — за организацию события.

Члены УЕФА решили покинуть Конгресс согласно первоначальному расписанию, чтобы подчеркнуть: интересы игры важнее любых дипломатических жестов.

Инфантино объяснился, но никого не убедил

Президент ФИФА попытался оправдаться за задержку. Он заявил, что принимает решения в интересах организации и сослался на важные встречи, связанные с грядущими чемпионатами мира в Саудовской Аравии (2034), США, Канаде и Мексике (2026), а также Клубным ЧМ в 2025 году.

По его словам, в Дохе состоялись ключевые обсуждения по этим турнирам, а опоздание связано с проблемой с рейсом. Тем не менее тон реакции европейских делегатов дал понять: не все приняли объяснение президента ФИФА за достаточное.

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