УЕФА отреагировал на скандал с участием Инфантино и Трампа

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Cesar Olmedo

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре критики после того, как пропустил часть конгресса организации в Парагвае. Причиной стал его визит в США, где он присоединился к туру бывшего президента Дональда Трампа.

Это вызвало бурную реакцию среди европейских футбольных чиновников, сообщает Sky News.

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Джанни Инфантино изменил расписание в последний момент, из-за чего задержался на ключевое мероприятие ФИФА, где собираются делегаты от всех 211 стран мира. В УЕФА посчитали такие действия недопустимыми, особенно в контексте важности конгресса.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: Reuters/Brian Snyder

УЕФА выступил с официальной критикой

В официальном заявлении европейские футбольные функционеры выразили сожаление по поводу решения главы ФИФА. Они подчеркнули, что конгресс — это ключевое событие, требующее уважения и ответственности. Изменение графика, как заявили в УЕФА, было сделано исключительно "в угоду частным политическим интересам" и нанесло репутационный вред самому футболу.

Кроме того, УЕФА напомнил, что принимающая сторона — Парагвай и КОНМЕБОЛ — приложили колоссальные усилия к организации форума. Тем не менее многие представители европейской делегации, включая членов Совета УЕФА и ФИФА, покинули мероприятие строго по запланированному графику, демонстрируя, что футбол должен оставаться вне политических игр.

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