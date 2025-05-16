УЄФА відреагував на скандал за участю Інфантіно та Трампа

Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Cesar Olmedo

Президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився в центрі критики після того, як пропустив частину конгресу організації в Парагваї. Причиною став його візит до США, де він приєднався до туру колишнього президента Дональда Трампа.

Це викликало бурхливу реакцію серед європейських футбольних чиновників, повідомляє Sky News.

Реклама

Читайте також:

Джанні Інфантіно змінив розклад в останній момент, через що затримався на ключовий захід ФІФА, де збираються делегати від усіх 211 країн світу. В УЄФА вважають такі дії неприпустимими, особливо в контексті важливості конгресу.

Джанні Інфантіно та Дональд Трамп. Фото: Reuters/Brian Snyder

УЄФА виступив з офіційною критикою

В офіційній заяві європейські футбольні функціонери висловили жаль з приводу рішення глави ФІФА. Вони наголосили, що конгрес — це ключова подія, яка потребує поваги та відповідальності. Зміна графіка, як заявили в УЄФА, була зроблена виключно "на догоду приватним політичним інтересам" і завдала репутаційної шкоди самому футболу.

Крім того, УЄФА нагадав, що приймаюча сторона — Парагвай та КОНМЕБОЛ — доклали колосальних зусиль до організації форуму. Проте багато представників європейської делегації, включно з членами Ради УЄФА та ФІФА, залишили захід строго за запланованим графіком, демонструючи, що футбол має залишатися поза політичними іграми.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний опинився на радарі відомих європейських клубів.

Кріштіану Роналду відмовиться від вигідної пропозиції, щоб повернутися до Європи.

Георгій Бущан зробив у "Аль-Шабабі" те, що йому ще не вдавалося в нинішньому сезоні.

Ігор Суркіс відверто розповів, як ставиться до дострокової заміни тренера в команді.